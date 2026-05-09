Zahavi soll 40-Millionen-Problem lösen

Der AC Mailand würde gerne mit einem Verkauf von Christopher Nkunku Einnahmen generieren. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass zu einem Treffen zwischen Sportdirektor Igli Tare und Nkunkus Berater Pini Zahavi kam. Dabei soll Tare sein Gegenüber darum gebeten haben, Angebote für den 28-jährigen Franzosen einzuholen.

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Ab 40 Millionen Euro Ablöse wären die Rossoneri dem Bericht zufolge dazu bereit, den Stürmer abzugeben. Vergangenen Sommer zahlte Milan 37 Millionen Euro an den FC Chelsea, um Nkunku zu verpflichten. Schnell wurde den Verantwortlichen aber klar, dass Nkunku die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Im Januar gab es bereits Anfragen aus der Türkei und aus Saudi-Arabien, die aber von Nkunku abgeblockt wurden.