Inter angelt sich Zielinski

Piotr Zielinski (30) spielt künftig für Inter Mailand. Die Serie A vermeldet den Transfer des polnischen Mittelfeldspielers zu den Nerazzurri vor der offiziellen Bekanntgabe der Klubs. Der EM-Teilnehmer stößt ablösefrei von der SSC Neapel zum italienischen Meister und unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2027.

Schon länger bahnt sich Zielinksis Transfer zu Inter an. Seit 2011 spielt der Achter in Italien, kam erst bei Udinese, dann auf Leihbasis beim FC Empoli und 2016 dann bei Napoli unter. Insgesamt bestritt Zielinski 364 Spiele in der Serie A, kommt auf 51 Ligatore und 46 Vorlagen.