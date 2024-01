Profivertrag für Hannover-Talent

Montell Ndikom (18) hat einen Profivertrag bei Hannover 96 unterschrieben. Wie der Zweitligist vermeldet, erhält der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2027. „Monti hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren sehr gut entwickelt, auch weil er mit vielen zusätzlichen Einheiten fleißig an sich gearbeitet hat. Auf dem Platz bewegt er sich leichtfüßig und gleichzeitig mit viel Dynamik, seine Torgefahr hat er in dieser Saison auch unter Beweis gestellt. In der Offensive ist Monti variabel einsetzbar“, wird 96-Sportdirektor Marcus Mann zitiert.

In der laufenden Saison führte Ndikom die U19 der Hannoveraner in allen 14 U19-Bundesliga-Nord-Spielen als Kapitän auf den Platz. Dabei sprechen neben seinen Führungsqualitäten acht erzielte Tore für eine aussichtsreiche Zukunft im Profibereich. Der Linksfuß durfte bereits in der Vergangenheit in Trainingseinheiten und Testspielen mit der Lizenzmannschaft ein wenig Profiluft schnuppern.