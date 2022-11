Hansa feuert Härtel

Jens Härtel muss nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen seinen Trainerposten bei Zweitligist Hansa Rostock räumen. Sportvorstand Martin Pieckenhagen erklärt: „Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und sind zu dem Fazit gekommen, dass wir nach diesen fast vier gemeinsamen Jahren, die extrem intensiv waren, nun an einem Punkt angekommen sind, an dem es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist.“

Härtel hatte den Ostseeklub in der Saison 2020/21 in die zweite Liga geführt, dort steht Hansa aktuell auf Rang zwölf – der Vorsprung auf Platz 17 beträgt zwei Punkte. Pieckenhagen betont: „Die Trennung von Jens fällt uns alles andere als leicht, weil wir ihn sowohl fachlich als auch menschlich sehr schätzen und der Verein ihm eine Menge zu verdanken hat – allen voran der Aufstieg und der Klassenerhalt.“ Wer auf Härtel folgt, ist noch nicht bekannt.