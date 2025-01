Langfristig verlängert: Nagelsmann bekennt sich zum DFB

Die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft liegt in den Händen von Julian Nagelsmann. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilt, hat der Bundestrainer seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Das bedeutet, dass Nagelsmann nicht nur die bevorstehende WM in Kanada, Mexiko und den USA bestreiten wird, sondern auch die darauffolgende Europameisterschaft in Großbritannien und Irland.

„Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt. Dieses großartige Feedback, das wir alle, nicht nur ich, jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist. Und er ist noch nicht zu Ende“, wird Nagelsmann auf der Webseite des DFB zitiert.

Der 37-Jährige hat die deutsche Auswahl im September 2023 übernommen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur sportlich brachte Nagelsmann die Nationalmannschaft wieder in die Spur. Auch die öffentliche Wahrnehmung ist seit seiner Anstellung deutlich positiver.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigt sich begeistert über das langfristige Bekenntnis von Nagelsmann: „Die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann ist gerade angesichts unseres 125-jährigen Verbandsjubiläums ein ganz bedeutendes Signal. Es belegt, dass wir uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern vielmehr an neuen arbeiten. Die Position des Bundestrainers ist dabei von zentraler Bedeutung. Julian Nagelsmann füllt dieses Amt mit seiner sportlichen Expertise, aber auch seinem feinen Gespür für die Mannschaft und die Fans perfekt aus.“