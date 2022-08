Mertens in die Türkei?

Dries Mertens ist seit seinem Vertragsende bei der SSC Neapel auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber und könnte nun in der Türkei fündig geworden sein. Wie die türkische Zeitung ‚Sabah Spor‘ berichtet, ist Galatasaray heiß auf eine Verpflichtung des mittlerweile 35-jährigen Stürmers. Dem Bericht zufolge hat der Klub aus Istanbul dem Belgier bereits ein erstes Vertragsangebot über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr unterbreitet. Als Gehalt würde man Mertens demnach vier Millionen Euro jährlich anbieten.

Auch Royal Antwerpen soll einen Blick auf den belgischen Nationalspieler geworfen haben. In den vergangenen Jahren gehörte Mertens in Neapel zum Stammpersonal. Für die Italiener bringt es der Rechtsfuß auf 295 Ligaspiele, in denen er 113 Tore schoss und 66 weitere vorbereitete.