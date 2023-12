Werder: So geht es mit Groß weiter

Die Zukunft von Christian Groß bei Werder Bremen klärt sich aller Voraussicht nach Anfang 2024. Der ‚DeichStube‘ sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball: „Wir haben mit Grosso besprochen, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen, um über die Zukunft zu sprechen.“ Groß‘ Vertrag läuft im Sommer aus, bisher ist noch nicht abzusehen, ob der 34-Jährige seine Karriere fortsetzt.

In der laufenden Saison kam Groß bis Oktober noch regelmäßig zum Einsatz. Eine Wadenverletzung setzte ihn mehrere Partien außer Gefecht, seither muss er sich mit der Reservistenrolle zufriedengeben. Für den Fall, dass der gebürtige Bremer am Ende der Saison seine Schuhe an den Nagel hängt, ist aber auch gesorgt. Dem Bericht zufolge besitzt Groß einen Anschlussvertrag, um nach seiner aktiven Laufbahn eine Rolle neben dem Platz bei den Grün-Weißen einzunehmen.