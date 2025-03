Spur wird heißer: Kehrt Neuer ins DFB-Tor zurück?

124 Mal stand Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Titel 2014 in Brasilien war der Höhepunkt seiner DFB-Karriere. Nach der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land beendete Neuer seine Laufbahn mit dem Adler auf der Brust. Die Tür für eine Rückkehr scheint allerdings mehr als nur einen Spalt weit offenzustehen.

Laut der ‚Bild‘ haben die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bunds und Neuer bereits bei den Gesprächen zu seinem Rücktritt vereinbart, dass die Option für ein Comeback unter gewissen Umständen bestehen bleibt. Sollte es hinsichtlich der WM 2026 auf der Torhüterposition verletzungsbedingt zu einem quantitativen respektive qualitativen Engpass kommen, wäre nicht ausgeschlossen, dass die Torwartikone nochmal ins Trikot der Nationalmannschaft schlüpft.

Und genau dieses Szenario könnte eintreten. Denn der Gesundheitszustand von Marc-André ter Stegen wirft weiterhin Fragen auf. Der 32-jährige Stammtorwart vom FC Barcelona ist eigentlich Neuers Nachfolger und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann als neue Nummer eins bestätigt. Im September vergangenen Jahres riss sich der Schlussmann aber die Patellasehne und fällt seither aus. Zeitpunkt für die Rückkehr des Barça-Keepers? Ungewiss.

Vertragssituation endlich geklärt

Ein weiterer Punkt, der dafür spricht, dass Neuer beim Großturnier in den USA, in Kanada und in Mexiko zwischen den Pfosten stehen könnte, ist sein Vertrag beim FC Bayern. Im Februar verkündete der Rekordmeister, dass der gebürtige Gelsenkirchener ein Jahr dranhängt und auch in der Saison 2025/26 für die Münchner aufläuft.

Damit würde seine Vereinskarriere erst kurz vor der WM auf dem nordamerikanischen Kontinent enden. Spielpraxis und -fitness dürften dementsprechend gewährleistet sein. Fraglich bleibt, ob Nagelsmann sich auf diesen Ritt auf der Rasierklinge einlässt. Eine frühe endgültige Entscheidung zu einer Rückkehr ist wohl nicht zu erwarten. Vielmehr wird man einige Wochen vor dem Turnier den Zustand der zur Verfügung stehenden Torhüter analysieren – und erst dann gegebenenfalls einen Anruf bei Neuer tätigen.