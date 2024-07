„Was für ein Witz“: Die Pressestimmen zum DFB-Aus

Ein spätes Tor von Mikel Merino besiegelte das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Während Spanien jubelte, dominierte unter den Anhängern der DFB-Elf vor allem Frust. Denn Schiedsrichter Anthony Taylor verweigerte dem Team von Julian Nagelsmann nach einem Handspiel von Marc Cucurella einen Elfmeter.

Diese unterschiedlichen Gefühlswelten spiegeln sich auch in der Presselandschaft der jeweiligen Länder wider. „Elfer-Beschiss. Für uns seid ihr die Sieger“, titelt etwa die ‚Bild‘ offensiv und führt aus: „1:2 nach großem Kampf gegen Spanien. Riesen-Wut nach dem verweigerten Hand-Elfmeter. Sch… drauf, werden wir eben Weltmeister.“

Handelfmeter? Nagelsmann hadert

Der ‚kicker‘ fügt etwas nüchterner hinzu: „Merino beendet kurz vor Ende der Verlängerung Deutschlands EM-Traum und Kroos’ Karriere.“

Spanien jubelt

In Spanien will man von einem möglichen Handspiel nichts wissen. „Ein denkwürdiges Spanien. Ein Tor von Merino in der 119. Minute schaltet Deutschland aus und bringt uns ins Halbfinale“, titelt mit der ‚Marca‘ die größte Sportzeitung des Landes.

Die ‚as‘ will ebenfalls euphorisieren: „Pures Herz. Spaniens historischer Erfolg: Durch ein Tor von Merino in der 119. Minute schalteten sie den Gastgeber aus und zogen ins Halbfinale ein, wo Frankreich auf sie wartet.“

Die ‚Mundo Deportivo‘ rückt den Fokus sogar auf ein Foul von Toni Kroos an Pedri, nach dem der spanische Mittelfeldspieler verletzt ausgewechselt werden musste: „Spanien erreicht das Halbfinale gegen Frankreich, nachdem es Gastgeber Deutschland in einem spannenden Duell besiegt hat, in dem Kroos Pedri verletzt hat.“

„Was für ein Witz“

In anderen europäischen Ländern sorgt die strittige Elfer-Szene für gemischte Reaktionen. Die englische ‚Daily Mail‘ etwa schenkt ihr in ihrer Schlagzeile keine Beachtung: „Starkes Spanien siegt in einem Topspiel, Kroos steht im Schatten.“

In Italien kann man den Frust der Deutschen eher nachvollziehen. „Keinen Elfmeter gesehen. Was für ein Witz für die Deutschen“, schreibt etwa die ‚Gazzetta dello Sport‘ und fasst zusammen: „Spanien siegt und Deutschland wütet.“ Der ‚Corriere dello Sport‘ bedient sich der sarkastischen Überschrift: „Taylor ist mehr Magier als Merino.“