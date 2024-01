30-Millionen-Flop verlässt Monaco

Gelson Martins steht bei der AS Monaco unmittelbar vor dem Abflug. Laut ‚L’Équipe‘ wechselt der 28-jährige Außenstürmer zum griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. Mit Monaco habe sich Martins schon auf eine Auflösung des bis Sommer datierten Vertrags geeinigt.

Am heutigen Montagabend werde er in Griechenland erwartet, um den Transfer zu finalisieren. Der ehemalige portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2019 für 30 Millionen Euro von Atlético Madrid nach Monaco gewechselt. Zum Einsatz kam Martins für die ASM letztmals im Februar, in der laufenden Saison ist er ohne Kadernominierung.