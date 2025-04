Madrid: Neue Interessenten für Modric

Luka Modric könnte Real Madrid im Sommer nach über 13 Jahren verlassen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, sind Vereine aus Katar an den Diensten des 186-fachen kroatischen Nationalspielers interessiert und würden ihn gerne in die Emirate holen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei den Königlichen läuft zum Ende der Saison aus, wodurch der 39-Jährige ablösefrei zu haben wäre.

Allerdings ist fraglich, ob Modric seine zweite Heimat überhaupt noch einmal verlassen möchte. Vor wenigen Wochen betonte der Kroate, dass er seine Karriere sehr gerne in Madrid beenden würde und [https://www.fussballtransfers.com/a6430183152812646151-modric-deutet-zukunftsentscheidung-an](dies auch sein Traum sei){.textBlue}. Bislang gab es jedoch noch keine Gespräche mit Real-Präsident Florentino Pérez über eine Verlängerung. In der aktuellen Spielzeit kommt Modric wettbewerbsübergreifend bislang auf 47 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete.