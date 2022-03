Im Schatten der Stars: Groß brilliert in der Premier League

Am vergangenen Samstag sorgte Pascal Groß von Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United mit seiner Torvorlage für den Anschlusstreffer durch Lewis Dunk. Es war seine insgesamt 26 Torvorlage in der Premier League. Damit rangiert der offensive Mittelfeldspieler auf Platz drei in der Vorlagen-Rangliste aller deutscher Spieler, die je in Englands Topliga aktiv waren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor ihm liegen nur Mesut Özil (54 Assists) und Leroy Sané (32 Assists), zwei Stars, die jeweils für Spitzenklubs aufliefen. Um Sané noch einzuholen, muss Groß sich allerdings sputen. Dass der gebürtige Mannheimer in der kommenden Spielzeit noch in der Premier League aufläuft, ist fraglich.

Mit zwölf Punkten Vorsprung auf Platz 18 befinden sich die Seagulls nicht unmittelbar im Abstiegskampf, der Klassenerhalt ist aber alles andere als gesichert. Die Formkurve zeigt nach vier Niederlagen in Folge deutlich nach unten, gegen Newcastle offenbarte man eklatante Defensivschwächen. Zudem läuft der Vertrag von Groß im Sommer aus.

„Klügster Einkauf des Vereins aller Zeiten“

‚The Athletic‘ bezeichnete Groß in einem Bericht vor einigen Wochen als „klügsten Einkauf des Vereins aller Zeiten“. Angesichts seiner Statistiken darf man die drei Millionen Euro Ablöse für den spielintelligenten Mittelfeldakteur, die der FC Ingolstadt 2017 kassierte, durchaus als Schnäppchen verstehen.

Derzeit ist Groß – schenkt man den nackten Zahlen Glauben – in seiner besten Saison für Brighton. Im Schnitt spielt der Rechtsfuß 62 Pässe pro Spiel mit einer Erfolgsquote von 76 Prozent. 8,5 Balleroberungen pro Begegnung sind dazu ein Spitzenwert.

In den Kategorien Flanken, Spielverlagerungen, Ballberührungen im letzten Drittel, Torschussvorlagen und Torvorlagen gehört Groß jeweils zu den besten 15% aller Mittelfeldspieler der Liga in der aktuellen Saison. Qualitäten, die erklären, warum der FC Liverpool sich im vergangenen Sommer angeblich mit dem 30-Jährigen beschäftigte.

Rückkehr in die Bundesliga?

Auch in Deutschland nimmt man die Leistungen des Strategen wahr. Vor allem Werder Bremen hat bei einem Aufstieg in die Bundesliga wohl gute Karten im Poker um Groß. Berichten zufolge stehen die Grün-Weißen bereits seit längerem in Kontakt mit den Vertretern des früheren U-Nationalspielers.

Auch der VfB Stuttgart wurde bereits mit Groß in Verbindung gebracht. Realistisch wäre ein Wechsel nach Cannstatt aber nur, wenn der VfB die Liga hält. Entscheidet sich Groß endgültig dafür, seine Zelte in Südengland abzubrechen, werden höchstwahrscheinlich weitere Klubs prüfen, ob der Routinier erschwinglich ist.