Bericht über Trainersuche: Drei Favoriten beim FCB

Der Fokus beim FC Bayern ist auf die morgige Halbfinal-Partie (21 Uhr) in der Champions League gegen Real Madrid gerichtet. Für alle Beteiligten ist klar: Nur durch den Gewinn des Henkelpotts oder zumindest das Erreichen des Finals kann eine bis dato desaströse Saison noch zum Guten gewendet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinter den Kulissen beschäftigt die Verantwortlichen aber allen voran die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Sportdirektor Christoph Freund ist sich sicher, dass zeitnah ein neuer starker Mann präsentiert wird. „Mit hundertprozentiger Überzeugung“, gab der Bayern-Boss am heutigen Dienstag vor dem Abflug nach Madrid zu verstehen, „wir wollen einen finden der hundertprozentig zu Bayern München passt und der richtig Bock auf diese Geschichte hat.“

Lese-Tipp

Nächste Abfuhr für Mourinho?

Diesbezüglich will man sich an der Säbener Straße allerdings nicht unter Druck setzen lassen. „Eine Deadline haben wir uns noch nie gesetzt. Wir wollen das Richtige machen. Natürlich wurde jetzt viel spekuliert und berichtet. Aber es steht nach wie vor ganz oben, dass wir das Richtige machen. Das ist glaube ich das Entscheidende für die kommenden Jahre“, so Freund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei Kandidaten in der engeren Auswahl?

In den vergangenen Wochen hagelte es zahlreiche Absagen für den deutschen Rekordmeister. Die ‚Sport Bild‘ nennt nun drei übrig gebliebene Favoriten auf das im Sommer freiwerdende Amt. Die Rede ist von Hansi Flick (vereinslos), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Erik ten Hag (Manchester United).

Sowohl Flick als auch ten Hag standen jeweils schon beim FCB unter Vertrag und sollen dem Vernehmen nach einer Rückkehr nach München offen gegenüberstehen. Der ehemalige Bundestrainer ist seit September ohne Anstellung, war zwischenzeitlich beim FC Barcelona im Gespräch und würde nun gerne wieder auf die Trainerbank zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ten Hag ist derweil noch bis 2025 vertraglich gebunden und würde seinen Kontrakt in Manchester auch gerne erfüllen. Fraglich ist aber, ob die United-Bosse der gleichen Ansicht sind. Kommt es zur Trennung, könnte die Spur zu ten Hag, mit dessen Management bereits Kontakt geknüpft wurde, heißer werden.

Komplizierter gestaltet sich der Sachverhalt bei De Zerbi. Der italienische Fußballlehrer ist bei seinem jetzigen Arbeitgeber eigentlich glücklich und bekannte sich erst jüngst zu Brighton. Dennoch hat Bayerns Sportvorstand Max Eberl die Hoffnung auf eine Verpflichtung noch nicht aufgegeben, berichtet die ‚Sport Bild‘ weiter. Viel Zeit bleibt dem Bundesligisten jedenfalls nicht mehr, um eine Lösung zu finden.