RB Leipzig: Vandevoort fordert Gulácsi heraus

Maarten Vandevoordt (22) hat nicht damit gerechnet, bei RB Leipzig als Nummer zwei in die neue Saison zu gehen. Gegenüber der niederländischen Regionalzeitung ‚Het Belang van Limburg‘ gibt der Zehn-Millionen-Neuzugang zu verstehen: „Nach meiner guten Vorbereitung war ich ein wenig überrascht, als ich hörte, dass ich die Saison auf der Bank beginnen würde. Das ist mir noch nie passiert, aber vielleicht ist es auch nicht so schlecht, so eine Erfahrung auch mal zu machen.“

Vandevoordt ist in diesem Sommer vom KRC Genk gekommen, nachdem er dort sämtliche Jugendabteilungen durchlaufen hatte und zum Stammkeeper aufgestiegen war. Bei den Sachsen muss sich der belgische Schlussmann aktuell noch hinter Platzhirsch Péter Gulácsi (34) einreihen. Vandenvoort sagt, dass Chefcoach Marco Rose „mit meiner Vorbereitung zufrieden sei, dass es ihm aber schwerfalle, Gulácsi nach seiner starken Leistung in der Rückrunde aus dem Team zu nehmen.“