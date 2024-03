Auswechslung: Mbappé-Clan reagiert

Kylian Mbappé geht mit seiner Auswechslung zur Halbzeit beim gestrigen 0:0 von Paris St. Germain bei der AS Monaco professionell um. Das Management des Superstars lässt gegenüber ‚RMC‘ verlauten: „Wir respektieren die Entscheidungen des Trainers und Kylian konzentriert sich voll und ganz auf die Reise zu Real Sociedad.“ In San Sebastián tritt PSG am Dienstag zum Champions League-Achtelfinalrückspiel an.

Die zweite Halbzeit der gestrigen PSG-Partie verfolgte Mbappé von der Tribüne aus. Dies sei auf Aufforderung eines PSG-Managers geschehen und „keine Kontroverse“, so das Management des 25-jährigen Stürmers. Mbappé wechselt im Sommer ablösefrei zu Real Madrid. Seit das durchsickerte, setzt Trainer Luis Enrique nicht mehr vollumfänglich auf den Kapitän der französischen Nationalmannschaft.