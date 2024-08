Mit Debütant & ohne Bayern-Trio: Der DFB-Kader für die Nations League

Es ist die erste Kadernominierung des DFB seit der Heim-Europameisterschaft, die im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) für die Nationalelf vorbei war. Im Anschluss an das Turnier verabschiedeten sich einige alteingesessene Nationalspieler in den Ruhestand und machten den Weg frei für neue Gesichter – und einige alte, die sich unter Julian Nagelsmann neu beweisen dürfen.

Der Bundestrainer muss einen Umbruch im DFB-Team begleiten und nominiert für die Länderspiele gegen Ungarn (7. September) und die Niederlande (10. September) mit Angelo Stiller (23) einen Debütanten. Der Sechser des VfB Stuttgart war einer der Shootingstars der vergangenen Saison und wurde bereits vor der EM als möglicher Nationalelf-Kandidat gehandelt. Ebenso kehrt VfB-Keeper Alexander Nübel (27) zurück und darf auf Einsatzminuten hoffen.

Daheim bleiben dafür einige Spieler des FC Bayern. Nagelsmann verzichtet neben Leon Goretzka (29) auf Serge Gnabry (29), der bereits die EM verletzungsbedingt verpasst hatte. Auch Leroy Sané (28) bleibt in München und wird nach seiner Verletzung geschont. Toptalent Brajan Gruda (20) befindet sich ebenfalls nach einer Verletzung noch im Aufbautraining und ist nicht dabei.

Manuel Neuer (38), Ilkay Gündogan (33), Toni Kroos (34) und Thomas Müller (34) haben ihre Karriere im Nationalteam in diesem Sommer beendet. Antonio Rüdiger (31) fehlt nach Absprache mit dem Bundestrainer, um die Zeit zur Regeneration zu nutzen.

Der Kader für die Nations League

Nagelsmann sagt: „Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren. Als einziger Neuer ist Angelo Stiller dabei, der in Stuttgart schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt hat.“