Drei Interessenten: Die Tendenz bei Hack

Arminia Bielefeld hat allem Anschein nach die besten Karten, das Rennen um Robin Hack zu machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, tendiert der 22-jährige Offensivmann zu den Ostwestfalen. Interesse bekundeten in den zurückliegenden Tagen auch der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach.

Der 1. FC Nürnberg seinerseits fordert dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro Ablöse für Hack, dessen Vertrag in Franken noch bis 2023 datiert ist.

Vier Treffer und fünf Vorlagen gelangen Hack in der vergangenen Saison für den FCN. In der Rückrunde agierte der schnelle Rechtsfuß weitestgehend unglücklich, dennoch steht nun der nächste Karriereschritt an.