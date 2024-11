Türkische Medien: CR7 auf dem Sprung in die Süper Lig

Heuert Cristiano Ronaldo auf der Zielgeraden seiner Karriere noch einmal in der Süper Lig an? Türkische Medienberichte legen dies zumindest nahe. Die Boulevardzeitung ‚Fotomac‘ berichtet unter Verweis auf ‚Ajansspor‘, dass sich CR7 grundsätzlich mit Fenerbahce über einen Wechsel geeinigt habe.

Treibende Kraft hinter dem Transfer soll ausgerechnet Jorge Jesus, seines Zeichens Trainer von Al Nassrs Ligakonkurrent Al Hilal, gewesen sein. Zur Einordnung: In der Saison 2022/23 coachte Jesus den Istanbuler Klub und holte wie so oft in den vergangenen Jahren die Vizemeisterschaft.

Die Frage lautet nun: Wie viel Wahrheit steckt hinter dem Bericht aus der Türkei, der bereits zigfach zitiert wurde? Fakt ist: Ronaldos Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, wodurch sowohl ein Winterwechsel als auch ein Transfer im Anschluss an die Saison im Bereich des Möglichen liegen. CR7 jedenfalls, das hat er schon diverse Male deutlich gemacht, denkt bislang nicht über ein Karriereende nach.