Ajax-Boss Overmars attackiert Topligen: „Haben UEFA unter Druck gesetzt“

Marc Overmars ist erbost über den Umgang des europäischen Fußballs mit der Coronakrise. „Ich habe große Schwierigkeiten, das zu verstehen“, kommentiert der Sportdirektor von Ajax Amsterdam im Gespräch mit dem ‚Telegraaf‘ den Plan, die ausgesetzte Saison zu Ende zu spielen.

„Warum sollte es in dieser Zeit um Geld und nicht um die Gesundheit der Menschen gehen?“, fragt sich der Ex-Profi, „wir in den Niederlanden sind nicht so abhängig von den Einnahmen aus Fernsehrechten wie die Ligen in Spanien, England, Italien und Deutschland. Ich denke, dass sie die UEFA unter großen Druck gesetzt haben, damit um jeden Preis weitergespielt wird.“

„Die Eredivisie ist tot“

„Viele andere Klubs denken genauso. Die Eredivisie ist tot, der Spaß ist weg“, plädiert Overmars für einen Abbruch. Auch der niederländische Verband bekommt sein Fett weg: „Ich hatte gehofft, dass der KNVB eine unabhängige Entscheidung treffen würde, aber sie verstecken sich hinter der UEFA.“

Der 47-Jährige fühle sich an die Ansichten von US-Präsident Donald Trump erinnert, dass die Wirtschaft wichtiger sei als die Bekämpfung des Virus. „Hallo? In den Niederlanden sterben täglich mehr als 100 Menschen am Coronavirus“, versucht Overmars aufzurütteln. Dass sein Klub Ajax bei einem Abbruch Meister wäre, sei laut eigener Aussage unerheblich.