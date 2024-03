Bericht: Entscheidung bei Hürzeler gefallen

Über Monate zogen sich die Vertragsverhandlungen zwischen Fabian Hürzeler und dem FC St. Pauli. Wären sie gescheitert, wäre einer der gefragtesten Trainer des deutschen Fußballs im Sommer offiziell vereinslos gewesen.

Doch dazu wird es nicht kommen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, haben sich Klub und Coach nun doch noch einigen können. Mit einer offiziellen Vollzugsmeldung könne in den nächsten Tagen gerechnet werden.

Ausstiegsszenarien

Dass Hürzeler damit in der nächsten Saison tatsächlich in St. Pauli an der Seitenlinie stehen wird, ist laut der Lokalzeitung damit aber nicht sicher gesagt. Der 31-Jährige soll künftig über eine Ausstiegsklausel verfügen, zudem würde man ihm die Freigabe erteilen, falls die Kiezkicker überraschend doch noch den Aufstieg in die Bundesliga verpassen sollten.

Hürzeler ist seit Dezember 2022 Cheftrainer bei den Hamburgern. Unter seiner Führung kommt die Mannschaft auf starke 2,18 Punkte pro Partie, steht aktuell auf Rang eins in der zweiten Liga. Das weckt Begehrlichkeiten. Unter anderem Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart wurde zuletzt Interesse nachgesagt.