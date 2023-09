Donati unterschreibt erneut bei Monza

Der frührere Bundesligaprofi Giulio Donati hat nach mehr als zwei Monaten ohne Klub wieder einen Arbeitgeber. Ausgerechnet der AC Monza nimmt den 33-jährigen Verteidiger für ein Jahr unter Vertrag. Donati hatte Monza zum Ende der vergangenen Saison verlassen, unterschreibt aber nun doch wieder bei den Lombarden.

Da sich bei Monza Sommerneuzugang Danilo D’Ambrosio (35) schwerer am Knöchel verletzt hat, wurde die Donati-Rückkehr möglich. Der Routinier hatte in der vergangenen Saison mit 413 Einsatzminuten überschaubare Spielanteile erhalten. Auch in dieser Saison wird Donati, der zwischen 2013 und 2019 insgesamt sechs Jahre in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen sowie Mainz 05 verbrachte, wohl als Notpflaster herhalten.