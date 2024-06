Bochum: Riemann-Nachfolger an der Angel

Auf der Suche nach einem neuen Schlussmann ist der VfL Bochum offenbar eine Liga tiefer fündig geworden. Die ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ berichteten zuerst, dass Patrick Drewes vor der Rückkehr nach Bochum steht. Er wechselt vom Karlsruher SC an die Castroper Straße. Perfekt ist der Deal laut ‚kicker‘ noch nicht, dürfte aber in dieser Woche über die Bühne gehen.

Drewes ist noch bis 2025 an den KSC gebunden und bringt seinem Noch-Arbeitgeber ein Jahr vor Vertragsende eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich ein. Ob er in Bochum als Stamm- oder Ersatzkeeper in die neue Saison geht, ist offen. Der VfL will im Zuge der Trennung von Manuel Riemann (35) und dem Karriereende von Andreas Luthe (37) noch einen weiteren Torwart verpflichten.