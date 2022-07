Union: Thorsby-Transfer bis Mittwoch?

Union Berlin wird den Transfer von Mittelfeldspieler Morten Thorsby wohl zeitnah eintüten. Laut der ‚Bild‘ könnte der 26-Jährige noch zum Trainingslager in Österreich zu den Eisernen stoßen. Bis Mittwoch befinden sich die Berliner im Salzburger Land. Thorsbys Umfeld übt dem Vernehmen nach Druck auf Sampdoria Genua aus, dem Transfer zeitnah zuzustimmen.

Bis zu vier Millionen Euro stehen für den Norweger im Raum, der sich in Genua in seinem letzten Vertragsjahr befindet. In der abgelaufenen Spielzeit stand Thorsby in 38 Pflichtspielen auf dem Rasen und bestritt dabei mehrere Partien auf der linken Außenbahn. Für Union wäre es der zehnte Neuzugang für die anstehende Spielzeit.