VfB: Nächster Bundesligist an Anton interessiert

Waldemar Anton (27) bereitet sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft im eigenen Land vor. Im Hintergrund bemühen sich mehrere Vereine um den Innenverteidiger vom VfB Stuttgart.

Borussia Dortmund hat Anton als Nachfolger von Mats Hummels im Blick, sollte sich der 35-Jährige gegen eine Vertragsverlängerung beim BVB entscheiden. Aber auch der Deutsche Meister Bayer Leverkusen zeigt laut ‚Sky‘ Interesse an Anton. Der Werkself könnte ein Weggang von Jonathan Tah (28) drohen, der wiederum beim FC Bayern auf der Liste steht.

Anton hatte seinen Vertrag in Stuttgart erst Anfang des Jahres bis 2027 verlängert. Das Arbeitspapier beinhaltet allerdings eine Ausstiegsklausel, die bei 20 Millionen Euro liegen soll. Am Ende wird es also wohl der zweikampfstarke Innenverteidiger selbst sein, der über seine Zukunft entscheidet.