Aouar auf dem Sprung in die Wüste

Al Ittihad bedient sich gleich zweimal bei der AS Roma. Nach Informationen der FT -Partnerseite Foot Mercato ist sich der saudi-arabische Klub mit Houssem Aouar (26) und Jan Oliveras (20) einig. Für das Duo werden insgesamt 15 Millionen Ablöse plus Boni nach Rom fließen. In den kommenden Tagen wird der Deal offiziell verkündet.

Während Oliveras für die erste Mannschaft der Giallorossi noch gar nicht zum Zug kam, durfte Aouar in der vergangenen Saison 16 Mal auflaufen. Dabei gelangen dem Algerier, der erst im vergangenen Sommer von Olympique Lyon zur Roma gewechselt ist, vier Tore.