Bundesliga-Fortsetzung: Der Terminplan ab Mai

Am Dienstag hatten die 36 deutschen Profiklubs entschieden, dass sie nach Möglichkeit ab Mai und ohne Zuschauer weiterspielen wollen. Nach Informationen des ‚kicker‘ wurde im Zuge dieser Vereinbarung auch schon ein Rahmenterminkalender angefertigt, mit dessen Hilfe die aktuelle Saison bis Ende Juni über die Bühne gebracht werden soll.

Dem Fachmagazin zufolge soll der Ball am ersten oder zweiten Wochenende im Mai wieder rollen. Fortan sollen die erste und zweite Bundesliga jeweils wie gewohnt am Wochenende ihre Partien austragen. Die Termine unter der Woche seien für Nachholspiele und Pokalwettbewerbe reserviert.

Bleibt die Frage offen, ob die Politik und die Gesundheitsbehörden ihre Zustimmung geben. Zweifel an der Umsetzbarkeit dieser Pläne äußerte am gestrigen Freitag beispielsweise der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer. Ihm zufolge sei an die Fortsetzung des Trainingsbetriebs ab der kommenden Woche nicht zu denken.