U21-Kader für EM-Qualifikation

Wie bei den Profis stehen auch bei der U21 die nächsten Länderspiele an. Für das Team von Antonio Di Salvo geht es in der EM-Qualifikation zunächst am 25. März (18:15 Uhr) in Aachen gegen Lettland. Vier Tage später steht am 29. März (17 Uhr) das Auswärtsspiel in Israel an. Für Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth), Reda Khadra (Blackburn Rovers), Patrick Osterhage (VfL Bochum) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) ist es die erste Nominierung für die U21. Nmecha war in der U18 für Deutschland aktiv, entschied sich dann aber in der U19 für England. Nun trägt er erneut den Adler auf der Brust.

Der U21-Kader