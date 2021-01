Bayer bekommt Konkurrenz bei Faivre

Romain Faivre (22) von Stade Brest ist nicht nur ein Thema bei Bayer Leverkusen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, beschäftigt sich auch Paris St. Germain mit dem vielseitig einsetzbaren Offensivspieler. PSG schaute darum beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Brest ganz genau hin, was Faivre angeht.

Die Konkurrenz für Leverkusen ist groß. Denn auch Manchester United und der FC Sevilla haben ein Auge auf Faivre geworfen. Noch in der vergangenen Spielzeit kickte er für die zweite Mannschaft der AS Monaco, schaffte aber in den vergangenen Monaten den Durchbruch in der Ligue 1.