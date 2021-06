Scheibenschießen gegen Lettland | Top-Noten für die DFB-Stars

39' (ET.)

Vom Start weg machte das deutsche Nationalteam gegen den Underdog deutlich, dass man mit vollem Fokus zur Sache geht. Direkt in den ersten beiden Minuten ließ man zwei gute Möglichkeiten liegen. Das Problem mit der Chancenverwertung, das in den vergangenen Monaten so allgegenwärtig war, machte dem DFB-Team heute aber nicht zu schaffen. Obwohl längst nicht jeder Schuss sein Ziel fand, stand es zur Pause dank einer spielerisch starken Darbietung bereits 5:0.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs knüpften die Spieler von Jogi Löw zunächst nahtlos an die Galavorstellung aus Hälfte eins an, ließen es dann aber doch ein wenig schleifen. Der zwischenzeitliche Gegentreffer dürfte vor allem Manuel Neuer sauer aufstoßen. Am Ende steht dennoch ein deutliches wie phasenweise eindrucksvoll herausgespieltes 7:1.

Torfolge

1:0 Gosens (19.): Gosens leitet die Aktion über seine linke Seite selbst ein, indem er einen tiefen Pass auf Havertz spielt. Der frischgebackene Champions League-Sieger lässt seinen Gegenspieler stehen, dringt in den Strafraum ein und legt zurück auf den eingerückten Gosens, der mit links satt unter die Latte vollendet.

2:0 Gündogan (21.): Angriff über die rechte Außenbahn. Wiederum hat Havertz seine Füße im Spiel und legt ab in die Zentrale auf Gündogan. Der City-Star will durchstecken, bekommt den Ball dann aber etwas glücklich von einem Letten zurück. Gündogan fackelt nicht lange und schweißt den Ball mit seinem etwas schwächeren Linken in den Giebel.

3:0 Müller (27.): Wieder geht es über den Flügel. Gnabry bekommt das Leder von Gosens, der durchstartet und per Flachpass vom Bayern-Stürmer bedient wird. Auf der Grundlinie sucht Gosens den Rückraum und findet dort Müller, der zum ersten Mal seit seinem DFB-Comeback trifft. Fast eine Kopie des ersten Treffers vom heutigen Abend.

4:0 Ozols, Eigentor (39.): Müller findet im Strafraum Havertz, der relativ simpel einen Letten umkurvt und den Ball aus spitzem Winkel flach vors Tor spielen will. Dabei tunnelt der England-Legionär Keeper Ozols, von dessen Bein das Spielgerät ins eigene Tor rutscht.

5:0 Gnabry (45.): Hummels spielt aus halbrechter Position einen wunderbar getimten langen Ball mit dem Außenrist auf Gnabry. Der Angreifer wird nicht attackiert und feuert volley ins linke obere Eck.

6:0 Werner (50.): Der gerade eingewechselte Sané geht auf der rechten Seite einem verlorenen Ball hinterher, erobert das Leder und legt in den Sechzehner auf Kimmich. Dessen flache Hereingabe findet den ebenfalls zur Halbzeit ins Spiel gekommenen Werner, der mit rechts flach aus rund fünf Metern vollendet.

6:1 Saveljevs (75.): Lettland kommt zum Ehrentreffer. Nach einem Einwurf wird Saveljevs nicht richtig attackiert. Der Lette nimmt Maß und jagt den Ball aus rund 20 Metern mit links unhaltbar ins Netz.

7:1 Sané (76.): Nur wenige Sekunden nach dem lettischen Treffer kombiniert sich das deutsche Team über links nach vorne. Dort passt Werner nach innen zu Müller, der klug auf den einstartenden Sané querlegt. Dessen Abschluss mit links ins kurze Ecke ist nur noch Formsache.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt

46‘ Sané (2) für Gnabry

46‘ Werner (2) für Havertz

61‘ Can (3) für Gündogan

61‘ Günter (2,5) für Gosens

61‘ Süle (3) für Rüdiger

76‘ Musiala für Müller