Adli begründet Bayern-Absage

Amine Adli ist die Wahl zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München vor der Saison nicht leichtgefallen. „Es ist nicht einfach, nein zu Bayern München zu sagen. Aber bei Leverkusen habe ich mehr Chancen zu spielen. Außerdem hat der Trainer viel mit mir gesprochen. Ich habe einen guten Spirit gefühlt, also bin ich zu Leverkusen gegangen“, so Adli im Interview mit ‚Sport1‘. Leverkusen verpflichtete den 21-jährigen Offensivspieler für 7,5 Millionen Euro vom französischen Zweitligisten FC Toulouse. In bislang 29 Einsätzen für Bayern markierte Adli vier Tore und drei Assists.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Vorbild dient dem jungen Franzosen sein Landsmann und Teamkollege Moussa Diaby (22): „Als Moussa von PSG zu Bayer 04 gekommen ist, habe ich ihn beobachtet. [...] Ich mochte, wie er spielt. Ich habe gesehen, was er in Leverkusen gemacht hat, habe seine Entwicklung verfolgt. Jetzt können wir sehen, wie gut er geworden ist. Er spielt in der französischen Nationalmannschaft. Moussa ist dieses Jahr ein Schlüsselspieler für uns, er schießt viele Tore und gibt viele Vorlagen. Ich lerne sehr viel von ihm, jeden Tag.“ Adli debütierte im Oktober für Frankreichs U21, in vier Spielen traf der Linksfuß zweimal.