Quaison unterschreibt in Saudi-Arabien

Robin Quaison kehrt dem europäischen Vereinsfußball den Rücken. Beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Ettifaq unterschreibt der 27-jährige Schwede einen bis 2024 datierten Vertrag. Das verkündet der Klub offiziell.

Der FSV Mainz 05 hatte sich bis zuletzt um eine Verlängerung mit dem Stürmer bemüht, Quaison entschied sich aber gegen einen Verbleib beim Bundesligisten. Da sein Vertrag bei den Rheinhessen ausgelaufen ist, kassieren die Mainzer keine Ablösesumme.

Der 30-fache schwedische Nationalspieler war 2017 für 2,5 Millionen Euro von US Palermo zu den 05ern gewechselt. Dort stand er in insgesamt 123 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, in denen er 31 Tore erzielen konnte.