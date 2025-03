Vor Playoff-Start: Anderlecht tauscht Trainer aus

Der RSC Anderlecht hat sich kurz vor dem Start der Playoffs in der Jupiler Pro League von Cheftrainer David Hubert getrennt. Das gibt der belgische Traditionsklub offiziell bekannt. „Wir sind David für seine Arbeit in den letzten Monaten dankbar. Wir haben uns nun dafür entschieden, mit einem neuen Cheftrainer und neuer Energie in die entscheidende Phase der Saison zu gehen“, lässt sich Sportdirektor Olivier Renard zitieren. Hubert hatte den Klub aus Brüssel erst im Oktober übernommen und über einen etwas enttäuschenden vierten Platz in die Playoffs geführt. Zudem erreichte der 37-Jährige mit seiner Mannschaft das belgische Pokalfinale. Dort trifft der Klub Anfang Mai auf den FC Brügge.

Ein Nachfolger für den entlassenen Trainer steht bereits fest. Hubert wird durch Besnik Hasi ersetzt. Der Albaner wurde vor zwei Wochen beim KV Mechelen entlassen und sollte eigentlich am vergangenen Dienstag neuer Cheftrainer von Cercle Brügge werden, wie ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet. Anderlecht schnappte dem Konkurrenten den Coach jedoch in letzter Minute vor der Nase weg. Dieser kehrt nach neun Jahren zu seinem Ex-Klub zurück, für den er zwischen 2009 und 2016 bereits als Co- und Cheftrainer tätig war. „Besnik Hasi kennt den belgischen Fußball in- und auswendig und hat Erfahrung mit dem anspruchsvollen Umfeld des RSC Anderlecht. Wir freuen uns, dass er bereit ist, diese Erfahrung wieder in den Verein einzubringen“, so Renard.