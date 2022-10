M‘gladbach: Kramer droht Ausfall

Christoph Kramer wird für das anstehende Bundesliga-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) offenbar nicht rechtzeitig fit. „Sehr eng wird es bei Chris Kramer, der bislang noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnte“, erklärte Trainer Daniel Farke auf der heutigen Spieltagspressekonferenz.

Kramer war im Rheinderby gegen den 1. FC Köln (5:2) am vergangenen Wochenende verletzt ausgewechselt worden. Die Borussen sprachen im Nachgang der Partie von einer „Einblutung in der Kapsel“ und einer „Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks“. In der laufenden Saison stand der 31-Jährige in bislang allen Pflichtspielen der Gladbacher in der Startelf.