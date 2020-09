Wolfsburg-Gerücht um Supryaga

Der VfL Wolfsburg hat offenbar eine weitere Alternative für das Sturmzentrum ins Visier genommen. Laut dem italienischen TV-Sender ‚Sportitalia‘ bekunden die Wölfe Interesse an dem ukrainischen Talent Vladyslav Supryaga von Dynamo Kiew. Vorne im Rennen um den 20-jährigen Rechtsfuß ist allerdings der FC Bologna, der sich bereits in konkreten Gesprächen befindet.

In Wolfsburg bahnt sich derweil ein Umbruch im Angriff an. Bartosz Bialek (18) wurde bereits verpflichtet, zudem reißen die Abschiedsgerüchte um Wout Weghorst (28) nicht ab. Interesse besteht auch an Dusan Vlahovic (20, AC Florenz) sowie Darwin Núñez (21, UD Almería).