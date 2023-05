Füllkrug- und Ducksch-Verkauf: Werders Bedingung

Frank Baumann sieht die Wechselgerüchte um Niclas Füllkrug (30) und Marvin Ducksch (29) entspannt. Werder Bremens Geschäftsführer Sport erklärt gegenüber ‚Radio Bremen‘: „Entweder sehen wir sie nächste Saison wieder im Werder-Trikot oder wir werden eine Transferentschädigung bekommen, die es uns ermöglicht, die Mannschaft wieder zu verändern und zu verbessern.“

Baumann betont: „Klar möchten wir beide gerne behalten, sie haben uns zurück in die erste Liga geschossen und haben auch in dieser Saison einen sehr hohen Anteil daran, sollten wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen. […] Und daher sind wir auch nur gesprächsbereit, wenn wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot reinkommen sollte.“ Füllkrug steht unter anderem bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel, Sturm-Kollege Ducksch hat das Interesse von Union Berlin geweckt. „Wenn sich ein Spieler auch verändern möchte, dann werden wir schauen, einen Weg zu finden, mit dem alle sehr gut leben können“, so Baumann.

