Gladbachs Hack träumt von WM-Teilnahme

Offensivakteur Robin Hack liebäugelt mit einer Nominierung für die deutsche Nationalspielmannschaft respektive für die 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragene Weltmeisterschaft. „Das wäre ein Träumchen und ein Ziel, das man sich doch setzen kann, warum nicht“, sagt der Offensivspieler in Diensten von Borussia Mönchengladbach gegenüber der ‚Rheinischen Post‘. Der 26-jährige Spätstarter war 2023 von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu den Fohlen gewechselt und etablierte sich schnell in der Bundesliga.

„Für Deutschland zu spielen, das war schon immer ein Ziel für mich. Ich werde weiter Gas geben, vielleicht reicht es irgendwann mal. Der Fokus ist aber auf dem Verein“, führt Hack aus, der zuletzt an einer hartnäckigen Fußsohlenblessur laborierte, mittlerweile aber wieder einsatzbereit ist, „das muss wieder in die Spur kommen, das muss laufen. Wenn meine Leistung stimmt, kann ich einerseits dem Team helfen, werde aber vielleicht andererseits auch mal dafür belohnt.“