RB: Poulsen will nicht weg

Yussuf Poulsen (27) plant aktuell keinen Vereinswechsel an. „Solange ich mich hier wohlfühle und wir immer noch danach streben, die Besten zu werden, muss ich nicht unbedingt irgendwo anders hin“, erklärt der Stürmer von RB Leipzig in der ‚ran Bundesliga Webshow‘ und ergänzt: „Außerdem habe ich auch noch Vertrag bis 2024.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Trainer Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano stehen seit dieser Saison drei frühere RB-Akteure beim FC Bayern unter Vertrag. Poulsen macht ihnen keinen Vorwurf: „Es ist ein Teil des Sports, dass die besten Spieler und Trainer zu den besten Vereinen gehen. Ich mache ihnen da keine Vorwürfe. Für uns als Mannschaft in Leipzig war es halt bitter“, so der RB-Rekordspieler, „wenn der größte Konkurrent unsere besten Spieler und den Trainer holt, dauert es eben ein bisschen, bis wir wieder so weit sind, um den Rückstand auf die Bayern zu minimieren.“