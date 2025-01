FCK: Tomiak vor Wechsel zum Ligarivalen

Der 1. FC Kaiserslautern muss Abwehrmann Boris Tomiak womöglich zur direkten Konkurrenz ziehen lassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der 26-Jährige auf dem Sprung zu Hannover 96. Am heutigen Donnerstag soll der Medizincheck über die Bühne gebracht werden.

Update (10:43 Uhr): Mittlerweile hat Hannover die sofortige Verpflichtung von Tomiak offiziell bekanntgegeben.

Tomiaks Vertrag am Betzenberg läuft am Saisonende aus, nun kann der FCK noch eine kleine Ablöse einstreichen. Eigentlich schielte der gebürtige Essener Richtung Bundesliga – bleibt nun aber doch im Unterhaus. In der Tabelle trennt Kaiserslautern und Hannover ein Punkt. Nach FT-Informationen hat 96 zudem ein offizielles Angebot für einen weiteren Innenverteidiger abgegeben. Jamal Harkass (29) ist marokkanischer Nationalspieler und steht bei Wydad Casablanca unter Vertrag..