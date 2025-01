Hannover bietet für Nationalspieler

Hannover 96 möchte sich in der Defensive noch einmal verstärken und hat dafür einen marokkanischen Nationalspieler auserkoren. Nach FT-Informationen hat der Zweitligist ein offizielles Angebot für Jamal Harkass abgegeben. Der 29-jährige Innenverteidiger ist Stammspieler bei Wydad Casablanca. Im vergangenen Herbst ist Harkass erstmalig für das Nationalteam seines nordafrikanischen Heimatlands nominiert worden und hat seitdem vier Spiele in der Afrika-Cup-Qualifikation bestritten.

Harkass spielt seit Sommer 2023 für Wydad und stand bisher in 52 Pflichtspielen für den Klub auf dem Platz, in der aktuellen Saison führte er das Team sogar einmal als Kapitän an. Der Vertrag des 1,85 Meter großen Verteidigers läuft im Sommer aus. Für Casablanca wäre dieses Transferfenster daher die letzte Chance auf eine Ablöse für Harkass.