Hannover: Kind verrät Trainerkandidaten

Martin Kind hat nach der gestrigen Entlassung von André Breitenreiter Einblick in die Suche nach einem neuen Trainer bei Hannover 96 gegeben. Gegenüber der ‚Neuen Presse‘ bestätigt der Aufsichtsratschef, dass sowohl der ehemalige 96-Profi Steven Cherundolo, der aktuell beim Los Angeles FC tätig ist, als auch Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok zu den Trainerkandidaten am Maschsee gehören. Beide hatten erst in der vergangenen Woche ihren baldigen Abschied von ihrem derzeitigen Verein bekanntgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kwasniok steht laut Kind sogar „mit ganz oben auf der Liste, das ist klar. Aber nach meinem Informationsstand will er in die erste Liga und nicht in die zweite Liga.“ Aktuell stehen die Niedersachsen sechs Punkte hinter dem Tabellendritten 1. FC Magdeburg auf dem zehnten Tabellenplatz. Bis zum Saisonende wird die Mannschaft interimsweise von Co-Trainer Lars Barlemann, U19-Trainer Dirk Lottner und U17-Trainer Christian Schulz betreut.