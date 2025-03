Nagelsmann bringt vier Neue: Die DFB-Aufstellung gegen Italien

Julian Nagelsmann wollte sich im Vorfeld des heutigen Rückspiels gegen Italien (20:45 Uhr) personell nicht in die Karten schauen lassen. Anders als noch beim 2:1-Hinspielsieg der DFB-Elf, als im Vorfeld schon viele Startelfentscheidungen medial durchsickerten. „Da hatte es Luciano Spaletti leicht, weil’s überall stand“, so die Klage des Bundestrainers mit Bezug auf seinen italienischen Amtskollegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Sonntag wurde im Vorfeld dann doch bekannt, dass Nico Schlotterbeck als Linksverteidiger startet. Schon im Hinspiel hatte der BVB-Profi den Leipziger David Raum auf der Position abgelöst und deutlich besser überzeugt. Nun erhält Schlotterbeck eine weitere Chance.

Dazu kehrt Tim Kleindienst in die Startelf zurück. Der Angreifer von Borussia Mönchengladbach vertritt den angeschlagenen Jonathan Burkardt im Sturmzentrum. In der Mittelfelzentrale läuft Angelo Stiller anstelle von Pascal Groß neben Leon Goretzka auf. Mit Maxi Mittelstädt für die linke Außenbahn zaubert Nagelsmann dann am Ende doch noch eine größere Überraschung bei seiner Aufstellung aus dem Hut.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielt Deutschland