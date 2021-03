Paukenschlag: Alonso wird Gladbach-Trainer

Die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach ist offenbar beendet. Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ tritt Xabi Alonso die Nachfolge von Marco Rose an, der im Sommer bei Ligakonkurrent Borussia Dortmund anheuern wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alonso trainiert seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Sociedad, die in der dritten spanischen Liga derzeit Tabellenführer ist. Dort läuft sein Vertrag am Saisonende aus. Zuvor coachte der Welt- und Europameister im Jugendbereich von Real Madrid.

Alonsos Vorteil: Für sein Engagement in Gladbach muss er nicht erst Deutsch lernen. Zwischen 2014 und 2017 war er für den FC Bayern aufgelaufen, beherrscht die Sprache noch immer gut.

Update (12:00 Uhr): Alonso-Berater Inaki Ibánez will bei ‚Sport1‘ nicht näher auf das bevorstehende Alonso-Engagement in Gladbach eingehen: „Ich kommentiere Gerüchte grundsätzlich nicht. Xabi ist hier bei Real Sociedad und konzentriert sich auf die Aufgabe. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“