Ugrinic in Deutschland begehrt

Mehrere Klubs aus Deutschland sind in der Schweiz auf Mittelfeldspieler Filip Ugrinic vom FC Luzern als mögliche Verstärkung gestoßen. Dies berichtet die spanische ‚Estadio Deportivo‘, der zufolge vor allem Zweitligist FC Cádiz den 22-Jährigen für die kommende Saison an Bord holen will, sich jedoch Konkurrenz aus Deutschland gegenübersieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ugrinic spielt eine starke Saison beim Tabellenfünften der Super League. In 30 Pflichtspielen steuerte der Rechtsfuß vier Treffer sowie sechs Assists bei. Das Arbeitspapier des Schweizer U21-Nationalspielers läuft 2022 aus, dementsprechend könnte der vielseitige Mittelfeldmotor den Schritt in eine größere Liga wagen.