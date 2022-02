Rangers hauen BVB raus: Nur zwei Dortmunder in Topform

Im mit 50.000 Zuschauern prall gefüllten Ibrox Stadium war Borussia Dortmund von Beginn an sichtlich bemüht, die Hypothek von zwei Treffern aus dem Hinspiel aufzuholen. Die Schwarz-Gelben sorgten gleich für Intensität und gingen bei Ballverlusten sofort aggressiv ins Pressing. Die Rangers ließen sich jedoch nicht beirren und zogen trotz des Dauerdrucks ihr eigenes Passspiel durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klare Chance blieben in der umkämpften Anfangsphase bis auf einen Pfostenschuss von Jude Bellingham nach einer Ecke (4.) jedoch Mangelware. Aus den weiteren zahlreichen Ecken-Gelegenheiten sprang für den BVB nichts Handfestes heraus.

Nach rund 20 Minuten dann der Nackenschlag für die Borussia: Brandt ließ am Strafraumrand im Duell mit Kent das Bein unnötig stehen und verursachte somit einen Foulelfmeter, den Rangers-Kapitän Tavernier zur 1:0-Führung verwandelte. Quasi im Gegenzug erhielt Brandt die dicke Gelegenheit zum Ausgleich (25.), scheiterte jedoch mit einem mittigen Schuss aus rund zehn Metern an Torhüter McGregor.

Wenig später folgte dann doch die Antwort des BVB. Bellingham verwandelte in der 31. Minute nach gelungener Kombination und stellte den alten Abstand wieder her. Es entwickelte sich daraufhin ein intensives Spiel mit Chancen im Minutentakt. In der 42. Spielminute belohnte Malen die Drangphase der Borussia mit der 2:1-Führung und hatte wenige Minuten später die nächste aussichtsreiche Gelegenheit.

Rangers mutiger nach der Pause

In der zweiten Hälfte kam Dortmund zwar schwungvoll aus der Kabine, die erste Chance gehörte jedoch den Rangers, als Kobel von Morelos aus kurzer Distanz geprüft wurde (49.). Danach wurden die Gastgeber mutiger und erzielten durch Tavernier den folgerichtigen Ausgleich (56.), da sich die Borussia in die Defensive drängen ließ.

In der 67. Minute hatte Can nach einem Fehler im Aufbau großes Glück, dass Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz den 3:2-Führungstreffer der Rangers wegen eines Foulspiels zurückpfiff. Die daraufhin hochkochende Atmosphäre auf den Rängen peitschte das Team von Giovanni van Bronckhorst weiter nach vorne.

Der BVB zeigte sich vom Glasgower Sturmlauf beeindruckt. Das Rose-Team konnte sich offensiv kaum noch entfalten und brachte nicht mehr die Kraft auf, sich gegen das Ausscheiden zu stemmen.

Torfolge

1:0 Tavernier (22.): Nach einem Foul von Julian Brandt an Ryan Kent tritt Glasgows Kapitän James Tavernier den völlig berechtigten Strafstoß. Gregor Kobel, der nach links abtaucht, ist gegen den hart getretenen Schuss in die Mitte machtlos.

1:1 Bellingham (31.): Eine flache Hereingabe von Donyell Malen prallt von Rangers-Verteidiger Calvin Bassey direkt in den Lauf von Bellingham, der aus kurzer Distanz verwandelt.

1:2 Malen (42.): Eine Flanke von Meunier fliegt aus halbrechter Position durch den Strafraum an gleich mehreren Spielern vorbei. Auf links kommt Brandt an den Ball und passt scharf in den Fünfmeterraum, wo Bellingham per Hacke weiterleitet. Malen bleibt hellwach und trifft zur verdienten Führung.

2:2 Tavernier (57.): Auf Dortmunds rechter Abwehrseite setzt sich Aribo gegen gleich zwei Dortmunder durch und kommt zur Flanke. In der Mitte tritt Hummels über den Ball und die Hereingabe findet am zweiten Pfosten Tavernier, der aus dem Rücken von Bellingham nur noch einschieben muss und Kobel keine Chance lässt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt

46‘ Wolf (3,5) für Meunier

69‘ Moukoko (4) für Brandt

69‘ Reinier (4) für Hazard

77‘ Tigges für Malen

86‘ Witsel für Reus