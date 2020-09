Havertz wechselt zu Chelsea

Der Wechsel von Offensivmann Kai Havertz zum FC Chelsea ist perfekt. Wie die Blues mitteilen, hat man eine vollständige Einigung mit Bayer Leverkusen erzielt. Dem Vernehmen nach fließen 80 Millionen Euro Sockelablöse an den Rhein. Weitere 20 Millionen können durch Bonuszahlungen hinzukommen. In London unterschreibt Havertz bis 2025.

Der 21-Jährige war 2010 von Alemannia Aachen in die Bayer-Jugend gewechselt. 2016 wurde Havertz zum Profi. Seither erzielte der Linksfuß 46 Tore in 150 Pflichtspielen. 31 weitere Treffer legte Havertz auf und avancierte dabei zum Nationalspieler. Die nächsten Stufen auf der Karriereleiter will er nun in der Premier League erklimmen.

„Ein wahr gewordener Traum“

Havertz sagt: „Ich bin sehr glücklich und stolz hier zu sein. Für mich ist es ein wahr gewordener Traum, bei einem großen Klub wie Chelsea zu spielen und ich kann es kaum erwarten, all die Spieler und Trainer kennenzulernen.“

Und weiter: „Ich möchte allen in Leverkusen, die mich in diesen zehn Jahren begleitet und unterstützt haben, von Herzen danken. Hier bin ich groß geworden, hier wurde ich erwachsen – als Fußballer und auch als Mensch. Aber jetzt sehe ich die Zeit gekommen, etwas Neues zu beginnen. Und auch darauf freue ich mich.“

Chelsea-Sportdirektorin Marina Granovskaia fügt hinzu: „Kai ist einer der besten Spieler seines Alters im Weltfussball. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass seine Zukunft bei Chelsea liegt. Er hat seine Leistung in einer der besten Ligen Europas unter Beweis gestellt, er spielt für die deutsche Nationalmannschaft und er ist ein aufregendes, dynamisches Talent. Wir freuen uns, dass wir seine Vielseitigkeit und Qualität noch vor Saisonbeginn in den Kader aufnehmen können.“