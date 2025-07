RB-Wechsel: Bayer-Talent Alajbegovic im Medizincheck

Bayer Leverkusen verliert sein Toptalent Kerim Alajbegovic an RB Salzburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der 17-Jährige bereits in der Mozartstadt, um den Medizincheck zu absolvieren und soll im Anschluss seinen neuen Kontrakt beim österreichischen Bundesligisten unterzeichnen. Dem Vernehmen nach zahlt RB eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Die Werkself sichert sich jedoch eine Rückkaufoption, die nicht an ein Ablaufdatum gebunden ist. Der bosnische U21-Nationalspieler stammt aus der Bayer-Jugend, wartete bis zuletzt jedoch vergeblich auf eine Chance bei den Profis. In Salzburg hofft der technisch starken Linksaußen auf seinen Durchbruch.