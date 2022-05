Bericht: Dybala sagt Inter zu

Seit einigen Wochen wird Paulo Dybala von Juventus Turin mit zahlreichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ erhält Inter Mailand den Zuschlag. Die italienische Sportzeitung berichtet, dass La Joya den Nerazzurri seine Zusage gegeben hat.

Nachdem die Verantwortlichen von Inter und der argentinische Nationalspieler schon seit Monaten in Kontakt standen, gab es nun offenbar einen Durchbruch bei den Gesprächen. In der vergangenen Woche soll es ein weiteres Treffen der Beteiligten gegeben haben – mit positivem Ausgang.

Topverdiener bei Inter

Dem Bericht zufolge winkt Dybala ein Vierjahresvertrag in Mailand, dabei soll sich der Offensivkünstler in die Riege der Topverdiener bei Inter einreihen. Sechs Millionen Euro Jahresgehalt plus Bonuszahlungen – ähnlich wie es auch in den Arbeitsverträgen von Marcelo Brozovic und Lautaro Martínez geschrieben steht.

Bei Inter soll Dybala eine zentrale Rolle in der Kaderplanung für die nächsten Jahre spielen. Mit einer offiziellen Bestätigung ist aber erst nach dem Finale der Coppa Italia am 11. Mai zu rechnen. Dann treffen Juve und Inter aufeinander und Dybala könnte seinen neuen Arbeitgeber noch einmal ärgern.