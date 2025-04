Bayern & DFB: Bisseck macht klare Ansagen

Yann Bisseck startet in seiner Karriere gerade richtig durch und hat noch einiges vor. Im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät der 24-jährige Innenverteidiger vor dem Viertelfinal-Duell in der Champions League mit Bayern München am morgigen Dienstag (21 Uhr) seine Ziele mit Inter Mailand und der deutschen Nationalmannschaft. Gegen den Tabellenführer der Bundesliga rechnet sich Bisseck trotz Underdog-Rolle etwas aus: „Sie werden auf eine sehr organisierte Truppe treffen. Eine Truppe, die kein Problem damit hat, nicht den Ball zu haben. Wir verteidigen sehr leidenschaftlich. Ich würde behaupten, es wird für beide Seiten kein leichtes Spiel. Ich bin guter Dinge, dass wir in die nächste Runde einziehen können.“

Bisseck erlebt in dieser Spielzeit nach vielen Vereinswechseln in den ersten Karrierejahren bei den Nerazzurri seinen endgültigen Durchbruch, stand in acht von zehn bisherigen Partien in der Königsklasse auf dem Feld. Die guten Leistungen beim Serie A-Klub verhalfen dem gebürtigen Kölner zuletzt zum Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. „[Das] ist noch mal ein neues Niveau und ganz anders als alles, was ich gewohnt war. […] Die WM-Teilnahme ist für mich ein ganz, ganz großes Ziel. Ich möchte mich in jedem Fall bis dahin in der Nationalmannschaft etablieren und mir dort meinen Platz und meinen Respekt verschaffen.“