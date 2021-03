U21-EM: Deutschlands Wunschelf & Chancen

In neun Tagen, am 24. März, beginnt die U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien. Heute haben die 16 teilnehmenden Nationen ihr Aufgebot präsentiert, so auch der DFB. Klar ist: Favorisiert sind die Deutschen in diesem Jahr nicht.

Besonders im Fokus steht der Benjamin des Teams: Erst im November wird Youssoufa Moukoko 17 Jahre alt sein, hat aber schon jetzt drei Bundesliga-Tore für Borussia Dortmund erzielt. „Wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft“, sagt Trainer Stefan Kuntz. Das BVB-Juwel dürfte aber zunächst als Joker eingeplant sein.

Als Leistungsträger beim VfL Wolfsburg und A-Nationalspieler ist Ridle Baku wohl am weitesten in Deutschlands U21-Nationalteam. Ebenfalls schon reichlich Bundesliga-Erfahrung bringt das Innenverteidiger-Duo Nico Schlotterbeck (Union Berlin) und Amos Pieper (Arminia Bielefeld) mit. Dasselbe gilt für die Kölner Linksaußen Ismail Jakobs und Salih Özcan, Sechser Arne Maier (Arminia Bielefeld) und Offensiv-Allrounder Jonathan Burkardt (Mainz 05).

Prunkstück Angriff, Problemzone Tor

Drei weitere Leistungsträger der Kuntz-Mannschaft sind die Legionäre Niklas Dorsch (KAA Gent), Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) und Mërgim Berisha (RB Salzburg). Erstgenannter ist Dreh- und Angelpunkt auf der Sechs, während letzteres Stürmer-Duo jeweils schon auf 16 Saisontore kommt. Zusammen mit Moukoko bilden sie das Prunkstück der Mannschaft.

Ungewohnte Sorgen macht hingegen jener Mannschaftsteil, für den der deutsche Fußball in der ganzen Welt gerühmt wird. Von den drei Torhütern Markus Schubert (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Mainz 05) und Lennart Grill (Bayer Leverkusen) steht aktuell keiner bei seinem Klub als etatmäßige Nummer eins zwischen den Pfosten. Die meiste Erfahrung bringt noch Schubert mit, regulär bei Schalke 04 unter Vertrag.

Die U21-Wunschelf

Prognose

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist nicht mehr so top besetzt wie in der jüngeren Vergangenheit. Mehrere Nationen, darunter Frankreich, England, Spanien und auch Portugal, nehmen mit nominell besseren Mannschaften am Kontinentalturnier teil. Für einen Halbfinal-Einzug muss wirklich alles passen. Eine Überraschung ist der DFB-Truppe aber zuzutrauen.