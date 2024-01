Rückholaktion: Union hat Fofana-Ersatz im Visier

Union Berlin beschäftigt sich offenbar mit einer Rückholaktion von Petar Musa. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Hauptstädter Interesse an dem Mittelstürmer von Benfica Lissabon. In Portugal kommt der groß gewachsene Kroate (1,90 Meter) nicht auf die gewünschten Einsatzzeiten. In der laufenden Saison wurde Musa in der Liga erst sechsmal von Trainer Roger Schmidt in die Anfangself berufen.

Das könnte sich bei den Unionern ändern. Schließlich wird Angreifer David Datro Fofana (21) seine Zelte in Deutschland wohl in Kürze vorzeitig abbrechen. Dem Bericht zufolge verlangt Benfica weniger als 15 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen. Auch ein Leihgeschäft sei denkbar.

Für die Köpenicker kam Musa bereits in der Rückrunde 2020/21 zum Einsatz. Damals wurde der sechsfache Nationalspieler von Slavia Prag ausgeliehen und sammelte in 14 Einsätzen vier Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen). Ob der Rechtsfuß einen erneuten Anlauf in der Bundesliga wagt?

Konkurrenz aus Italien

Mit ihrem Interesse an Musa sind die Berliner allerdings nicht alleine. Gianluca Di Marzio zufolge hat auch der FC Bologna die Fühler ausgestreckt. Der Serie A-Vertreter sei sogar bereits mit einem zehn Millionen Euro schweren Angebot an Lissabon herangetreten.